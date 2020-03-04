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Верба распустилась в Барнауле значительно раньше срока

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Жители Барнаула заметили почки на вербах. Специалисты связывают раннее цветение с аномально теплой зимой.

По данным синоптиков, средняя температура во время зимнего сезона в Алтайском крае составляла –8…–10 градусов. Отклонения от многолетней нормы составили 3–6 градусов. Об этом сообщает altapress.ru. Предполагается, что именно теплая погода поспособствовала раннему пробуждению вербы.

Специалисты уточняют, что устойчивый переход к теплой погоде и переход через 0 градусов обычно происходит в начале апреля. Для Барнаула средней датой наступления метеорологической весны является 6 апреля.

В конце февраля в Калининграде было замечено раннее цветение сакуры. Бутоны появились на дереве на набережной Преголи. Обычно сакура в городе цветет в конце марта или начале апреля.

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