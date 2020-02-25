Сакура раньше времени зацвела в Калининграде

Жители Калининграда сообщили о раннем цветении сакуры. Бутоны на дереве появились на набережной Преголи.

Обычно сакура цветет в Калининграде в конце марта или начале апреля. Однако из-за теплой погоды многие растения начали цвести раньше времени. К примеру, в январе распустились подснежники и зацвели рододендроны. Срок сакуры наступил в конце февраля, пишет Калининград.Ru.

Бутоны появились на дереве возле Музея Мирового океана.

Ранее синоптики сообщали, что текущая зима стала самой теплой с 1947 года. Средняя температура в декабре составила +3,6 градуса, в январе — почти +4 градуса. Показатели превысили климатическую норму на несколько градусов.