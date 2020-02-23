Пятый температурный рекорд с начала февраля зафиксировали в Москве

Пятый температурный рекорд месяца зафиксировали в Москве. Столбик термометров на метеостанции в районе ВДНХ поднялся до +6,7 градуса. Последний рекорд 22 февраля был побит в 1990 году — в тот день воздух прогрелся до 6,6 градуса. Но эта суббота оказалась самой теплой за зиму. Почти 8 градусов — нормальный показатель для конца марта или начала апреля. За сезон в столице установлено уже 10 температурных максимумов. И, вероятно, это не предел.