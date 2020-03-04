В Гидрометцентре пообещали теплую погоду на 8 марта в Москве

В Москве на мартовские праздники ожидается теплая погода с температурой до +10 градусов. Об этом в среду, 4 марта, рассказал РЕН ТВ директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«По случаю 8 Марта погода будет очень теплая. В ближайшие дни в Центральном регионе, в Москве, преобладающая температура днем +8... +10 градусов, ночью + 2... +4. Последующие ночи на пару градусов потеплее», — рассказал он телеканалу.

Однако Киктев отметил, что с 6 по 9 марта в Москве местами будет идти небольшой дождь. Кроме того, он подчеркнул, что такая погода для столицы в эти даты аномальна, поскольку превышает обычные показания примерно на 10 градусов.

Ранее в этот день руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что прошедшая аномально теплая зима в столичном регионе не станет серьезной угрозой для природы.

По прогнозу сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, после аномально теплой зимы россиян ожидает умеренное лето.