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В Москве повторился температурный рекорд 1995 года

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Воздух на главной московской метеостанции в районе ВДНХ прогрелся до плюс 6,4 градуса, сообщает в пятницу, 6 марта, «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Сегодня в Москве повторен температурный рекорд дня, установленный 6 марта 1995 года. Тогда в городе также было зафиксировано плюс 6,4 градуса», — приводит агентство слова собеседника.

В метеобюро добавили, что весна в Москве началась с температуры, которая на восемь градусов теплее климатической нормы.

Ранее, 5 марта, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос», в котором ведущий сотрудник Евгений Тишковец рассказал об идеальной погоде летом, назвав ее «малиновой».

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