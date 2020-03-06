В Москве повторился температурный рекорд 1995 года

Воздух на главной московской метеостанции в районе ВДНХ прогрелся до плюс 6,4 градуса, сообщает в пятницу, 6 марта, «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Сегодня в Москве повторен температурный рекорд дня, установленный 6 марта 1995 года. Тогда в городе также было зафиксировано плюс 6,4 градуса», — приводит агентство слова собеседника.

В метеобюро добавили, что весна в Москве началась с температуры, которая на восемь градусов теплее климатической нормы.

Ранее, 5 марта, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос», в котором ведущий сотрудник Евгений Тишковец рассказал об идеальной погоде летом, назвав ее «малиновой».