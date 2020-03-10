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Вильфанд посоветовал не менять сроки посадки картошки из-за теплой погоды

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал жителям центральной части страны не менять традиционные сроки посадки картошки. Об этом 10 марта сообщило «РИА Новости».

«Были очень теплые марты в умеренных широтах, в европейской России. Например, в 2017 году был очень теплый март. И тем не менее начиная с 10 апреля — холодная погода, а на 9 мая устанавливался временный снежный покров. Температура 9 мая не превышала 5 градусов. Не нужно считать, что мы в субтропиках живем, и сажать картошку», — сказал он.

Вильфанд напомнил, что сажать картошку лучше всего в конце первой декады мая. Несмотря на то что земля не замерзла, она всё еще недостаточно теплая для того, чтобы сажать картошку.

Накануне в Москве был побит температурный рекорд для 9 марта: к 14:00 воздух прогрелся до 11,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд тепла установлен 8 марта: температура в столице ранним утром поднялась до +8,5 градуса.

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