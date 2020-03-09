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Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура воздуха предстоящим летом на европейской территории России будет очень комфортной, это следует из долгосрочных расчетов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам специалиста, новейшую технологию долгосрочных прогнозов он использовал в конце августа прошлого года, когда рассчитывал прогноз на зиму. «За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, всё оправдалось», — цитирует Тишковца в понедельник, 9 марта, «Российская газета».

Как удалось выяснить из расчетов на лето 2020 года, общий фон все три месяца будет на большей части европейской России на один-два градуса теплее многолетних значений. Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.

«Это идеальная зона климатического комфорта. Всё, что выше +27 градусов, это уже стресс для организма», — объяснил Тишковец. Летом ожидаются и ливни, и грозы, и град, добавил он.

5 марта Тишковец отметил, что погода летом 2020 года будет идеальной для людей. Температура в каждом месяце лета будет превышать климатическую норму. Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым», так как окрас прогностических температурных карт имеет такой цвет.

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