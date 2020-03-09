Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета

Температура воздуха предстоящим летом на европейской территории России будет очень комфортной, это следует из долгосрочных расчетов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, новейшую технологию долгосрочных прогнозов он использовал в конце августа прошлого года, когда рассчитывал прогноз на зиму. «За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, всё оправдалось», — цитирует Тишковца в понедельник, 9 марта, «Российская газета».

Как удалось выяснить из расчетов на лето 2020 года, общий фон все три месяца будет на большей части европейской России на один-два градуса теплее многолетних значений. Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.

«Это идеальная зона климатического комфорта. Всё, что выше +27 градусов, это уже стресс для организма», — объяснил Тишковец. Летом ожидаются и ливни, и грозы, и град, добавил он.

5 марта Тишковец отметил, что погода летом 2020 года будет идеальной для людей. Температура в каждом месяце лета будет превышать климатическую норму. Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым», так как окрас прогностических температурных карт имеет такой цвет.