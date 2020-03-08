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Вильфанд рассказал о наступлении лета на юге России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Южный федеральный округ России пришло лето, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура в округе достигнет +21 градуса и задержится там на 3–5 дней.

«Невероятная, просто летняя температура сейчас в Южном федеральном округе: Краснодарский край, Ростовская область. В течение ближайших дней там 19–21 градус. Температура воды только подводит», — сказал он в беседе с ТАСС в воскресенье, 8 марта.

Ранее в этот же день сообщалось, что утро 8 марта в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

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