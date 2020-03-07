В Москве зафиксирован 140-летний рекорд тепла

Температура в Москве превысила 9 градусов и побила 140-летний рекорд, сообщил в субботу, 7 марта, «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Только что мне сообщили, что температура 8,9 градуса и продолжает повышаться, значит днем будет 9,2-9,4 градуса выше нуля, то есть мы превысим предыдущий рекорд в 9 градусов. В Москве установлен новый рекорд за 140 лет наблюдений», — сказал метеоролог.

Днем ранее сообщалось, что в Москве повторился рекорд 6 марта 1995 года, когда температура воздуха составила плюс 6,4 градуса.