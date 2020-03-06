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Вильфанд заявил о недоумении от прогноза о «малиновом лете» в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Специалистам Гидрометцентра непонятна методология прогнозирования «малинового лета» в России. Об этом в пятницу, 6 марта, заявил ТАСС научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

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«Нам не ясны критерии методологии такого прогноза. Эти сообщения вызывают легкое недоумение у специалистов Гидрометцентра. Мы приглашаем их выступить к нам с докладом о новой методике. Очень рады их приветствовать здесь в (Гидрометцентре — Ред.). Лично приглашаю», — рассказал он агентству.

Также Вильфанд отметил, что в Гидрометцентре не владеют методикой столь долгосрочного прогнозирования погоды.

Накануне ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец спрогнозировал идеальную летнюю погоду в 2020 году. Синоптик назвал лето «малиновым», так как окрас прогностических температурных карт имел соответствующий цвет.

Ранее, 24 февраля сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (входит в структуру Росгидромета) Андрей Киселев рассказал, что погода летом 2020 года в Москве может повторить прошлогоднюю аномальную климатическую обстановку.

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