Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 марта

Облачная погода с прояснениями и небольшой ожидаются в Москве в понедельник, 9 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупреждают об утреннем тумане, а днем температура в столице составит +8... +10 градусов. Ветер в этот день будет переменных направлений 2-7 м/c.

В свою очередь, атмосферное давление в городе составит 751 мм ртутного столба.

К ночи стоит ожидать понижения температуры до 2 градусов выше нуля.

Ранее метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности до 11:00 утра понедельника в Москве и области из-за тумана.