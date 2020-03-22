Синоптики рассказали о приходе в Россию метеорологической весны в конце марта

Метеорологическая весна наступит в России 25 марта из-за перехода к скандинавскому циклону. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

«В этом году старт метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону положительных отметок) произойдет 25 марта, то есть на два дня раньше установленного по климату столицы, а наступление так называемой фенологической весны, когда температура суток +5 градусов и выше, прогнозируется в последние дни марта, когда включатся механизмы бурного пробуждения природы», ― рассказали специалисты.

Синоптики отметили, что на следующей неделе ожидается потепление до +10… +15 градусов, что на шесть градусов выше нормы. При этом ночью температура будет оставаться нулевой.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве ожидается превышение климатической нормы до шести градусов в конце предстоящей недели.