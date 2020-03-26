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Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров. Об этом в четверг, 26 марта, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возрождение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции», — цитирует его ТАСС.

Объекты построят в два этапа. «До 30 апреля: восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — завершить строительство оставшихся восьми центров», — рассказал министр.

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22 марта правительство России приняло решение построить дополнительные инфекционные боксы в некоторых регионах из-за распространения коронавируса.

Кроме того, федеральные власти распорядились выделить Минобороны 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров.

Вместе с тем ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев заявил, что России необходимо готовиться к «взрывному» распространению коронавируса. Он подчеркнул, что в подобном случае важно не растеряться и оказывать необходимую помощь всем зараженным.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

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По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. людей. В России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом. В Москве умерли два пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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