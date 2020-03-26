Мишустин предупредил о штрафах для «демонстрирующих редкое легкомыслие»

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о штрафах для россиян, «демонстрирующих редкое легкомыслие» в отношении мер, принятых против распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом глава кабмина заявил на заседании правительства в четверг, 26 марта.

«К сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья», — сказал председатель правительства.

Он отметил, что в связи с этим в России с сегодняшнего дня вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила.

«Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц», — уточнил Мишустин.

Накануне резидент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что жители страны должны максимально снизить риски заболевания коронавирусом, внимательно прислушиваясь к советам медиков. Глава государства призвал не полагаться на русский «авось». «Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни», — отметил он.

Также Путин объявил следующую неделю в стране нерабочей. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы в это время оставаться дома, так как данный период дает властям «дополнительные возможности по борьбе с распространением инфекции».

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», — подчеркнул он.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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