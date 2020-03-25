Путин попросил россиян внимательно слушать советы медиков из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что жители страны должны максимально снизить риски заболевания коронавирусом, внимательно прислушиваясь к советам медиков. Об этом глава государства сказал в телеобращении 25 марта.

Президент призвал не полагаться на русский «авось». «Благодаря заранее принятым мерам, нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни», — отметил он.

Как отметил ранее 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимость выступления возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний. Первое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране, а второе — непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.