Путин принял решение о переносе голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом сообщил о решение перенести голосование по внесению поправок в Конституцию на другую дату. Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля.

По словам главы государства, решение о новом дне общероссийского голосования будет принято позднее.

«Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам к Конституции, но приоритет — здоровье граждан», — заявил российский лидер.

Путин выступает с обращением в среду, 25 марта. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, такая необходимость возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний. Первое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране, а второе — непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.

Внести изменения в Конституцию, которые касаются политических перемен в государственном устройстве и дополнительном введении социальных гарантий, президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию.

После этого Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки. 14 марта Путин подписал закон о внесении поправок в Основной закон страны, спустя два дня Конституционный суд РФ признал законность этих изменений.

Вместе с тем в Кремле заявили, что данные изменения вступят в силу только с одобрения гражданами РФ. В связи с этим было решено провести общероссийское голосование, оно назначено на 22 апреля.

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