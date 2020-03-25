Песков заявил об отсутствии решения по проведению голосования о поправках в Конституцию

В настоящий момент рассматриваются различные варианты по проведению голосования по поправкам в Конституцию России, однако окончательного решения нет. Об этом в среду, 25 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С учетом развития эпидемиологической ситуации — а она меняется, ситуация достаточно подвижная, — разные варианты рассматриваются, но каких-либо решений не принималось, наберитесь терпения», — сказал он.

Также Песков рассказал о продолжении подготовки к параду Победы. По его словам, никаких решений по поводу переноса празднования пока не принималось.

Вспышка COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов. В России, по последней информации, диагностировано 658 случаев заражения, выздоровели 29 человек.

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