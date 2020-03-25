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Песков рассказал о продолжении подготовки к параду Победы

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к параду Победы, который пройдет 9 мая, на данный момент продолжается. По его словам, пока никаких решений по этому поводу не принималось.

«Вопрос безусловно обсуждается. (...). Проводить парад или не проводить, если проводить, то в каком формате — это вопрос, который еще предстоит решить в зависимости от эпидемической ситуации», — подчеркнул представитель Кремля.

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Говоря о возможности проведения парада без зрителей, Песков отметил, что «ситуация вынуждает нас быть гибкими».

«С одной стороны, нужно отдать должное памяти героизма нашего народа. А с другой стороны, не подвергать опасности здоровье людей», — заключил он.

12 марта Песков заявлял, что решений или рекомендаций о каких-либо ограничениях парада Победы или мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пока нет.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем заболевания COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Затем инфекция распространилась на другие страны.

В России, по данным на 25 марта, подтверждено 658 случаев заболевания, вылечились 29 человек.

Для предотвращения распространения вируса на территории России власти страны ввели экстренные меры, в частности ограничив авиасообщение со всеми государствами мира. Также временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в страну для них.

Кроме того, в российских регионах России действует режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер. Также в Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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