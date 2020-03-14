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Путин подписал закон о поправках в Конституцию России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны. Документ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» был одобрен главой государства и размещен на официальном интернет-портале правовой информации 14 марта.

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Накануне, 13 марта, изменения в Основной закон РФ поддержали все региональные парламенты, а 14-го итоги рассмотрения утвердил Совет Федерации. Так, документ поддержали 164 сенатора, один проголосовал против, воздержавшихся не было. После этого законопроект был направлен президенту.

В соответствии с принятыми поправками одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков. Действующий глава государства имеет право вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Полномочия парламента будут расширены, а отчуждение федеральных территорий запрещено.

Также в Основном законе предлагается установить статус русского языка, закрепить социальные гарантии государства перед гражданами, обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

Внести изменения в Конституцию Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 11 марта документ был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении. В тот же день его поддержал Совфед.

За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля, этот день будет нерабочим. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования. Согласно опросу ВЦИОМ, в голосовании намерены принять участие более половины граждан страны.

Ранее в Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о предлагаемых поправках.

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