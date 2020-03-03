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Голосование по поправкам в Конституцию получило слоган и логотип

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Фото: ЦИК
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предварительно утвердила слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет 22 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Центризбиркоме во вторник, 3 марта.

Логотип выглядит как раскрытая Конституция с триколором. Слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

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Близкий к ЦИК собеседник РБК добавил, что дизайн разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг». На заседаниях комиссии официально не обсуждали логотип и слоган, но они уже предварительно одобрены.

Отмечается, что «ИМА-консалтинг» подготовило презентацию для ЦИК с пояснением концепции. Два источника, которые знакомы с ходом подготовки документа, рассказали РБК, что раскрытая Конституция символизирует «открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона», а динамичная форма логотипа «олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию».

Использование герба России подчеркивает официальный статус мероприятия и «вызывает желание принять участие в столь важном для страны голосовании», заключил собеседник агентства, который знаком с ходом подготовки презентации.

Законопроект о внесении поправок к Основному закону страны Госдума приняла в первом чтении 23 января. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 10 марта, а в третьем — 11 марта.

Документ разработали на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, анонсированных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января. Проект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

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