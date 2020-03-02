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Госдума рассмотрит в III чтении законопроект о поправках к Конституции 11 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект о поправке к Конституции России во втором чтении 10 марта, а в третьем — 11 марта. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.

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«10 марта в 9 утра заседание Совета Думы, а в 12 — пленарное заседание (на котором планируется рассмотреть документ во втором чтении). А третье чтение, если второе пройдет успешно, 11-го числа в 10 утра», — приводит его слова ТАСС.

26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что поступило около 900 предложений о поправках. 13 февраля сообщалось более чем о 500 поправках.

14 февраля профильный комитет предложил продлить срок приема поправок в Конституцию до 2 марта. До этого срок приема поправок был ограничен 14 февраля.

Проект закона о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января. 23 января он был одобрен в первом чтении. Проект включает предложения по корректировке 22 глав Основного закона. Профильный комитет ГД предложил провести второе чтение 10 марта.

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