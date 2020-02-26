Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля

Все поправки в Конституцию вступят в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования — в случае, если они будут поддержаны гражданами страны. Сегодня внимание россиян привлекают инициативы, касающиеся доступности медицинского обслуживания, социальной поддержки детей, индексации выплат и запрета для чиновников иметь вид на жительство за рубежом. Изменения затронут и полномочия действующего президента — часть из них будет передана Федеральному Собранию. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на встрече с членами рабочей группы, которая занимается обновлением Основного закона страны. В этот же день было объявлено, что голосование по внесению поправок состоится уже через два месяца — 22 апреля 2020 года.

«Целиком и полностью»

Дискуссия главы государства с участниками рабочей группы на этот раз прошла в более конструктивном ключе. Никто не обещал подарить президенту мастифа, а Конституцию не называли «важной книгой», которую интересно читать. Впрочем, автор этого высказывания, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, в этот день не числилась в списках присутствующих.

Тем не менее, мероприятие все равно оказалось насыщенным интересными заявлениями. Владимир Путин открыл встречу кратким вступительным словом, подчеркнув, что на сегодняшний момент поступило уже более 900 разных предложений по изменению Конституции. Депутат Павел Крашенинников добавил, что самое большое внимание граждан сейчас привлекают социальные темы, политическая реформа и обеспечение территориальной целостности страны. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложит рассмотреть 10 марта во втором чтении законопроект о поправке к Основному закону, добавил парламентарий.

Сенатор Андрей Клишас сообщил президенту, что рабочая группа предлагает провести всеобщее голосование 22 апреля. Важную роль в выборе даты сыграла «простая логика», которой руководствовались члены рабочей группы, подчеркнул он.

— К 19 апреля заканчивается православный пост — Пасха. 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами 22 число – это рабочий день, — объяснил Андрей Клишас.

Казалось, что Владимира Путина несколько удивило пояснение сенатора — он оставил эту реплику без комментария. Впрочем, после окончания мероприятия появилось сообщение, что глава государства согласился с выбором даты и она будет объявлена выходным днем.

Во время обсуждения президент заявил о готовности корректировать и свои полномочия, прописанные в действующей Конституции, поскольку поправки подразумевают переход их части к Госдуме и Совету Федерации.

— Если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а они являются источником государственной власти, если они соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание, — заявил Владимир Путин. — И мне кажется, что здесь нет никаких противоречий, поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования.

Важнейшее достояние

Большая часть заседания было посвящена социальному блоку поправок. Так, депутат Ольга Баталина сконцентрировала внимание президента на необходимости ввести в Конституцию норму о детях как важнейшем достоянии России. Кроме того, она предложила дополнить и положения, обязывающие государство создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.

— Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям, — отметил Владимир Путин.

Президент также поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи, которую должны обеспечить местные органы власти. Пока же в области образования и здравоохранения существует разрыв между различными уровнями властей, подчеркнул глава государства.

Рабочая группа уже подготовила и юридическую формулировку по индексации пенсий, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

— Вот такую формулировку предлагаем в итоге: в РФ осуществляется индексация размера пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом, — объяснила она.

Владимир Путин добавил, что обязанности государства по своевременной индексации МРОТ и пересмотру потребительской корзины также важно закрепить в законодательстве. Согласился президент и с пунктом об уважении к людям труда.

— С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны - это Основной закон и если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые само государство предпринимает для развития социальной сферы, — объяснил свою позицию Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что считает правильным обозначить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа. Кроме того, в Основном законе важно закрепить и то, что на территории нашей страны «гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия», подчеркнул президент.

Поправки в Конституцию исходят из потребностей людей и кардинальных изменений, которые наблюдаются в России, отметил в беседе с «Известиями» депутат Ярослав Нилов.

— Если сравнивать 1993-й и 2020 год — сегодня уже другая роль нашего государства в мире, другие позиции, ориентиры и приоритеты, — подчеркнул он.

По его словам, поправки социального характера наиболее востребованы и находятся под пристальным вниманием. После того, как в Основном законе, например, будет закреплена норма об индексации пенсий, пособий и социальных выплат, любые попытки изменить это будут считаться антиконституционными, объяснил парламентарий.

От Уругвая до Донбасса

Обсуждались на мероприятии и поправки, касающиеся международных отношений. Особенно интересным стало выступление депутата Вячеслава Никонова, который сожалел о невозможности прописать в Конституцию слова великого Александра Пушкина.

— В одном из своих последних писем Чаадаеву он писал: «Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог её дал». К сожалению, эти строки Александра Сергеевича мы не сможем записать в Конституцию, — заявил парламентарий.

Учитывая существующие ограничения, депутат предложил внести в статью 67 прим, «что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества».

— По поводу того, что кто-то хочет украсть у нас Победу – попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над рейхстагом развивался? Этого никто не забудет, — отреагировал Владимир Путин, поддержав инициативу парламентария.

Еще одно предложение Вячеслава Никонова касалось защиты прав и интересов соотечественников за рубежом, «где бы они не проживали — в далеком Уругвае или на близком Донбассе».

— Я сам многократно мог убедиться, там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности: за границей — все русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача и защищать их, и поддерживать с ними связи, — согласился президент.

Поправки, которые предложил внести сенатор Константин Косачев, призваны противостоять зарубежному давлению. По его словам, в последнее время наблюдается немало случаев принятия неправовых решений иностранными судами. В качестве примера Косачев привел недавний вердикт решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС.

Сенатор уверен, что «такого рода деструктивные решения, очевидно, будут тиражироваться и впредь», поэтому «необходимы исчерпывающие конституционные инструменты защиты российских национальных интересов от такого рода беззастенчивых политических посягательств».

Константин Косачев также предложил дополнить статью 67 четким тезисом о том, что «действия по отчуждению территорий РФ, равно как и призывы к таким действиям, не допускаются». Президент согласился с идеей, попросив рабочую группу найти такую формулировку, которая не помешает Министерству иностранных дел вести переговоры по демаркации границ.

Чистота рядов и «группы риска»

В этот же день Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. На мероприятии были подведены итоги работы органов за прошлый год и определены основные задачи по оперативно-служебной деятельности. В частности, президент призвал реагировать на незаконные действия со стороны правоохранительных органов.

— На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко. Пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон, — пояснил президент.

Глава МВД Владимир Колокольцев подчеркнул, что «борьба за чистоту рядов» имеет для ведомства принципиальное значение.

Затронул президент и вопрос обеспечения экономической безопасности страны, которая по его словам, не заключается в том, «чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя». Наоборот, важно активно защищать отечественный бизнес и законопослушных граждан, которые создают новые рабочие места, добавил он.

По мнению Владимира Путина, необходимо сконцентрироваться и на работе по пресечению производства и продажи суррогатного алкоголя, а также поддельных и некачественных лекарств. Также глава государства поручил органами МВД «перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики».

На заседании коллегии обсуждалась и проблема существования «групп смерти», в которых молодых людей склоняют к суициду.

— В поле вашего постоянного внимания должно находиться и интернет-пространство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, совершению правонарушений, — заявил Владимир Путин. — Повторю: работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели – нести залуженное наказание. Прошу также максимально ответственно подойти к обеспечению комплексной безопасности детских и образовательных учреждений: детсадов, школ, училищ и так далее.

Оценивая результаты работы, проделанной в 2019-м, президент обратил внимание на «высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений». Кроме того, снизилось число уличных преступлений и в целом уровень преступности среди несовершеннолетних. Глава государства призвал и далее наращивать активность по профилактике правонарушений среди лиц младше 18 лет. По мнению главы РФ, к работе с «группами риска» важно подключать общественные и религиозные организации.

Владимир Колокольцев в свою очередь доложил президенту о противодействию экстремизму. Так, в прошлом году была «запрещена деятельность двух экстремистских и двух террористических организаций», сообщил глава ведомства. Кроме того, на контроль были поставлены более двух тыс. интернет-ресурсов.