«От вас обязанностей ждут»: для школ написали Конституцию в стихах

В наступающем учебном году школьники младших классов могут впервые начать изучать Конституцию по специальному пособию — детской версии документа в стихах. В работе над книгой, с содержанием которой ознакомились «Известия», приняли участие эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ. Адаптированная для детей форма упростит понимание главного закона страны, но может пошатнуть уважение к нему, считают опрошенные «Известиями» педагоги.

«С детства знать закон неплохо»

«Конституция России в стихах и картинках для детей» адресована детям 8–14 лет и может использоваться на факультативных занятиях, сказал «Известиям» один из разработчиков пособия, вице-президент фонда «Стратегия будущего» Антон Семикин.

Сама книга представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»), а также примеры применения основного закона страны в виде «выписок из разных дел Лесного судопроизводства». «Ведь с детства знать закон неплохо, знать все свободы и права», наставляет юного читателя пособие. При этом в нем не упоминаются, например, принципы формирования Федерального собрания или обязанности президента России, приведенные в самой Конституции.

— Мы специально акцентировали внимание на базовых ценностях российского государства и общества, на базовых правах и свободах, которые описаны в первой и второй частях нашей Конституции, — пояснил Антон Семиникин.

Несмотря на то что пособие адресовано школьникам, авторы не забывают напомнить о всеобщей воинской обязанности:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на её защиту встанешь

И в руку ты ружьё возмёшь

И будешь защищать Россию,

А может, за неё умрёшь.

Также книга рассказывает детям и об обязательных платежах:

И как в партнерских отношеньях

От вас обязанностей ждут:

Платить налоги регулярно,

Ведь гражданами нас зовут.

Авторы пособия не забыли и о том, что незнание закона не освобождает от ответственности. Эту истину изложили так:

И кто законы нарушает,

Наказан будет тот всегда,

А кто закона вдруг не знает,

Ответит всё равно сполна.

Судебная власть в пособии представлена в роли мудрой совы. Школьников наставляют: «Не думай даже уйти от зорких ее глаз». В «выписках из дел Лесного судопроизводства» авторы разбирают нарушения гражданских прав на примере сказочных ситуаций. Например, Хорек отправляется под суд за ложное обвинение Лисицы в убийстве кур, а Кукушку лишают родительских прав за то, что она подбросила яйцо в гнездо Зимородку.

Основные конституционные принципы проиллюстрированы не только сказочными, но и современными примерами. Так, о праве пользования родным языком авторы сообщают на примере украинского кризиса:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

Иллюстрации для книги выполняли не профессиональные художники, а дети: рисунки собирали во время конкурса «Если бы я был президентом», который прошел в школах России в марте–мае 2019 года.

Правосознание в картинках

Региональным властям уже направлено рекомендательное письмо с просьбой «рассмотреть возможность внедрения учебного пособия «Конституция России в стихах и картинках для детей» за подписью главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко. В документе, с которым ознакомились «Известия», парламентарий отметил, что «реализация проектов, направленных на формирование правосознания школьников с возраста начальной школы в удобной для восприятия форме является важной задачей государства и общества».

Решение использовать пособие уже приняли в Ивановской области, рассказала «Известиям» руководитель департамента образования региона Ольга Антонова.

— Учитывая положительный опыт проведения уроков по современной истории России, по развитию местного самоуправления, мы с большим вниманием отнесемся к подобной инициативе и считаем целесообразным ее введение в качестве факультатива, для эксперимента, в начале учебного года, — сказала она.

Сегодня школьники нуждаются в получении информации о событиях, происходящих в стране, о базовых документах, в том числе и о Конституции, доступным, понятным языком, согласен министр образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. Поэтому занятия по новому пособию могут быть востребованы, полагает он.

В американских школах есть похожая практика: там объясняют детям Конституцию в комиксах, рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

— Надо быть чрезвычайно осторожными. Понятно, что об основных положениях Конституции нужно рассказывать. Но опасно превращать основной закон страны в сказки и комиксы, это может привести к неуважению к нему, — считает эксперт.

Конституция может нести и воспитательную роль, полагает один из авторов основного закона страны, ответственный секретарь Конституционной комиссии России Олег Румянцев. Ознакомившись с пособием, он сказал, что в нем собраны основополагающие постулаты правовой культуры. Хорошо, что основные мысли и посылы произведения повторяются не единожды, поскольку внимание детей часто переключается, заметил Олег Румянцев.

В пресс-службе Минпросвещения не ответили на вопрос «Известий», ознакомились ли в ведомстве с новым пособием, однако отметили, что в школьной программе и сейчас уделяется внимание формированию у детей знаний основ правового государства. Конституция — основа содержания новых образовательных стандартов предмета «Обществознание», которые сейчас находятся на утверждении, подчеркнули в министерстве.