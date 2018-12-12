Не зная основ: почти половина россиян никогда не читала Конституцию

Большинству россиян известно о Дне Конституции — 61% знает, что он отмечается 12 декабря. Однако основной закон страны никогда не читали 42% участников опроса «Левада-центра», с результатами которого ознакомились «Известия». О том, что содержание Конституции знакомо им хорошо, заявили лишь 9% респондентов. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что люди всё еще плохо информированы о своих правах и не готовы отстаивать их в высших судебных инстанциях.

Россиян, которые знают о том, что 12 декабря в России отмечается День Конституции, стало меньше, по сравнению с прошлым годом (66%). Сейчас о праздничной дате известно 61% жителей страны, принявших участие в опросе. Это самый низкий показатель за последние восемь лет — «Левада-центр» проводит замеры с 2010-го года (тогда было 75%). Больше стало и сомневающихся в ответе: восемь лет назад 21% затруднялись назвать дату, в 2017-м — 32%, в 2018-м — 33%.

Только 9% респондентов сообщили, что хорошо помнят содержание основного закона страны. 23% — «довольно плохо». Никогда не читали Конституцию 42%, а 26% читали, но ничего не помнят.

Несмотря на то что жители страны знают о Дне Конституции (от опроса к опросу где-то две трети россиян вспоминают правильное название праздника), с точки зрения конституционной и правовой грамотности им есть куда расти, полагает социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

— Реально помнит положения Конституции только десятая часть опрошенных, хотя в этом году нынешней редакции основного закона исполнилось 25 лет. Поэтому аргументировать незнание тем, что «недавно приняли», не получится. Да и различий, связанных с возрастом респондентов, которые социализировались при разных Конституциях (при Сталине, при Брежневе), среди населения практически нет. Нынешние молодые, как и более старшие респонденты, проявляют к постсоветской Конституции слабый интерес, — отметила Карина Пипия.

Незнание конституционных основ своей страны может привести к обесцениванию идеи правового государства в в общественном мнении, считает она.

– Если не будет авторитета права и закона, то, как писал Томас Гоббс, общество будет находиться в состоянии «войны всех против всех», – говорит социолог. – Поэтому следует быть очень внимательными к тому, как большая часть граждан решает свои проблемы – обращается в социальные институты или пытается своим (часто теневым) способом все уладить, нередко нарушая этим права других.

После пика обращений в Конституционный суд РФ в 2009 году (более 20 тыс.) идет постепенное снижение (около 14 тыс. в 2017 году, около 11 тыс. за неполный 2018 год), сообщил управляющий МАБ «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

— Люди не в полной мере знают свои права и не готовы их отстаивать в высших судебных инстанциях. Однако такие обращения — это диалог с властью, который имеет значение для каждого конкретного гражданина. Важнейшей задачей юристов является правильная трансляция органам власти, в том числе судебным, имеющихся у граждан проблем. И решение таких проблем, иногда кажущихся мелкими, способно улучшить общее отношение россиян к государству и правовой системе в целом, — полагает адвокат.

Граждане понимают, что Конституция — основной закон страны, и, формулируя обратную связь о том, как власти его исполняют, они дают оценку соблюдению своих прав, отметил политолог Антон Хащенко.

— Если в целом люди удовлетворены тем, как устроена их жизнь, то и отношение к соблюдению Конституции властью будет позитивным. И наоборот, ощущение несправедливости будет трансформироваться в негативные оценки, — считает политолог. — Было бы странно ожидать от людей того, что они смогут процитировать наизусть Конституцию. К ней обращаются, когда считают, что ущемляются права и свободы. И это, в общем-то, характерно для всего мира. Глубоко сомневаюсь, что в той же Франции, где сегодня проходят массовые акции с применением насилия, протестующие хорошо знакомы с положениями собственной Конституции.

Если мы хотим жить в развитом правовом и гражданском обществе, то должны понимать, как устроено государство, какими правами и обязанностями мы наделены, отметил член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

— Особенно важно, чтобы Конституцию знала молодежь, потому что именно она будет вести страну вперед, творить перемены в будущем. Знание Конституции является правовым фундаментом для жизни не только государства, но и общества. Юбилей основного документа страны — хороший повод для того, чтобы освежить свое представление об основных конституционных принципах, — уверен депутат.

Опрос «Левада-центра» проводился с 22 по 28 ноября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов 52 субъектов РФ.