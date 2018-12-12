Рожденная всенародной резолюцией: Конституции исполнилось 25 лет

12 декабря в России отмечается День Конституции. Ровно 25 лет назад состоялся всенародный референдум, на котором граждане проголосовали за принятие Основного закона страны. Несмотря на то что разработка документа проходила в условиях жесточайшего политического противостояния, его конструктивная, стабилизирующая роль в развитии общества и государства не вызывает сомнений. За всю историю существования в Конституцию внесли всего 14 поправок, большая часть из них связана с изменением названий регионов, их укрупнением или воссоединением с Россией. «Экземпляр № 1» Основного закона хранится в библиотеке администрации президента РФ, и увидеть его можно лишь во время церемонии инаугурации главы государства.

Положа руку

«Экземпляром № 1» принято называть тот, на котором глава государства держит правую руку во время инаугурации. Эта книга хранится в библиотеке администрации президента РФ.

конституция Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина, 2018 год Фото: TASS/Zuma/Sputnik

Эксклюзивный экземпляр в обложке из кожи варана красного цвета с накладным серебряным гербом и тисненой золотом надписью «Конституция России» круглогодично находится в стеклянной витрине.

— Его извлекали всего шесть раз и всякий раз исключительно для президентских инаугураций, — рассказала «Известиям» заместитель руководителя библиотеки администрации президента РФ Оксана Мосеина.

Знаменитый «Экземпляр № 1» вышел из печати и был использован в церемонии инаугурации Бориса Ельцина, победителя президентских выборов 1996 года. До этого, в 1991-м, когда впервые принимал присягу Ельцин, практики возлагать руку на главную книгу страны не было. В последний раз «Экземпляр № 1» Конституции России доставали 7 мая 2018 года во время инаугурации Владимира Путина.

В помещении, где хранится заветный экземпляр, всегда примерно 20 градусов. Именно такая температура требуется для сохранности книг.

— Впрочем, какого-то прибора для измерения влажности в зале нет, но книги у нас не размокают и не засыхают — значит, всё в порядке, заверила представитель библиотеки.

Посмотреть на «Экземпляр № 1» и уж тем более подержать его в руках простым посетителям нельзя. Однако в Музее Кремля доступна его цифровая копия.

Любопытно, что столь тщательно охраняемый экземпляр не является первым выпуском текста Конституции. Сначала главный закон страны опубликовали 25 декабря 1993 года в «Российской газете», и примерно в эти же дни вышло в свет издание Конституции в книжном формате — его отпечатали в типографии «Известий» им. И.И. Скворцова-Степанова на Пушкинской площади. К выпуску главный закон страны готовили издательства «Юридическая литература» администрации президента и «Известия». Один из экземпляров той партии до сих пор хранится в витрине в кабинете директора «Юридической литературы» Алексея Ананьина.

конституция Конституция Российской Федерации, представленная в президентской библиотеке Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин

— Первая конституция книжного формата такого же размера, как паспорт. Это сделано для того, чтобы ее можно было носить в нагрудном кармане у сердца, — объяснила начальник производственного отдела «Юридической литературы» Олеся Яни.

Обложка уникального экземпляра темно-вишневого цвета с золотыми буквами, бумага немного шершавая, а текст нанесен методом высокой печати, сейчас он уже не используется. Конституцию печатали в большой спешке, достаточно заметить, что издатели забыли указать выходные данные.

— Поэтому тираж первого издания нам доподлинно неизвестен, — пояснила Олеся Яни. По ее словам, на верстку и вычитку книги такого объема требуется минимум неделя, и еще столько же — на печать. Однако в конце 1993 года всё было сделано за несколько дней.

Не под диктовку

Подготовка к созданию нового Основного закона началась сразу после принятия в июне 1990 года I Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете. До этого времени в России продолжала действовать Конституция РСФСР 1978 года. Разработкой нового документа занялась Конституционная комиссия Съезда, образованная 16 июня 1990 года. Ее главой стал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, а ответственным секретарем комиссии был назначен народный депутат РСФСР Олег Румянцев.

Новая российская Конституция стала итогом напряженной работы всех государственных органов, политиков и экспертов, и писалась она вовсе не под чью-то диктовку, вспоминает Олег Румянцев. По его словам, документ родился во «взаимопроникновении, синтезе и борьбе пяти проектов-предтеч».

конституция Президент России Борис Ельцин во время выступления на пленарном заседании Конституционного совещания, 12 июля 1993 года Фото: ТАСС/Александр Сенцов

Речь идет о проекте Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России, подготовленном под руководством Бориса Ельцина, Руслана Хасбулатова и Олега Румянцева в 1990–1992 годах. В апреле 1992 — сентябре 1993 года его доработали с учетом поправок Верховного Совета России. Также в апреле-мае 1993 года был создан так называемый президентский проект, в его разработке участвовали Сергей Шахрай, Сергей Алексеев и Анатолий Собчак. Летом 1993-го появился «согласованный проект Конституции РФ». А окончательный текст был подготовлен в период между 11 октября и 11 ноября 1993 года в администрации президента России.

15 октября 1993 года Борис Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по проекту Конституции. В референдуме, который состоялся 12 декабря, приняло участие 58 187 755 избирателей. Из них 58,43% проголосовали за принятие Основного закона, против высказались 41,57%.

Первая Конституция Российской Федерации вступила в силу в день официального опубликования — 25 декабря 1993 года.

— Движение к новой Конституции было драмой в нескольких актах: от возрождения конституционализма в конце 1989 — начале 1991 года до борьбы за единый согласованный проект, которая завершилась ожесточенным противоборством в начале октября 1993 года, — рассказал «Известиям» Олег Румянцев. — Конституция 1993 года — продукт реального исторического процесса. Ее разработка происходила в условиях жесточайшего политического противостояния, что не могло не сказаться на юридическом и политическом качестве отдельных статей. Но нельзя критическое отношение выдавать за отрицание Основного закона.

На французский манер

Как показывает мировая практика, конституции в основном создаются в условиях революционных потрясений, пояснил «Известиям» декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев, с 1992 по 2000 год занимавший должность представителя президента РФ в Санкт-Петербурге. По его словам, для документа, «вышедшего из пламени революционных политических битв», российская Конституция получилась достаточно хорошей.

конституция Декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин

— За основу в ней взята модель президентско-парламентской республики, близкая к современной французской. Это модель для начинающих политических наций, которые не привыкли к политическому диалогу и противодействуют противнику «до последней капли крови». В этом смысле у нас есть схожесть с французами: и мы, и они когда-то создали абсолютные монархии и совершили кровавые революции, — заметил эксперт в беседе с «Известиями». — Неудивительно, что и устройства двух республик похожи: три ветви власти и отдельно глава государства — президент, который обеспечивает их согласованные действия.

На уровне очень высоких стандартов прописан в российской Конституции и раздел, посвященный правам и свободам человека, отметил Сергей Цыпляев.

— Он занимает около трети всего документа. Основной объем Конституции — про права и свободы человека и гражданина, — сказал он. — Если мы пойдем по тексту Конституции, то увидим: нам еще предстоит достичь того уровня, который задан в ней.

Вопрос, насколько реализуется потенциал Конституции и в состоянии ли она гарантировать демократические завоевания, стоит достаточно остро, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. В 1993 году политолог принимал участие в Конституционном совещании — так называлась конференция представителей разных уровней власти, созванная Борисом Ельциным для завершения подготовки альтернативного проекта Основного закона. По словам эксперта, необходимо оценивать и Конституцию как юридический документ, и практику его применения в реальной жизни.

— Как участник Конституционного совещания 1993 года, я считаю одним из главных критериев правовой зрелости общества и актуальности принятой ранее Конституции — максимальное сближение документа и правоприменительной практики, — отметил в беседе с «Известиями» Константин Калачев. — Справедливое правосудие, равенство граждан перед законом, признание государством прав и свобод граждан, надлежащая и единообразная правоприменительная практика должны обеспечить сближение «юридической» и «фактической» конституций, способствовать реализации потенциала ныне действующего Основного закона.

Конструктивная и стабилизирующая роль Конституции РФ в развитии общества и государства не вызывает сомнений, уверен политолог.

С поправкой на географию

Официально за 25 лет в Конституцию было внесено 14 поправок. Первой стал указ Бориса Ельцина от 9 января 1996 года об изменении ст. 65, в которой перечисляются субъекты Российской Федерации. Тогда речь шла о корректировке названий двух республик — Ингушетии и Северной Осетии — Алании. Впоследствии еще девять поправок были связаны с переименованием и объединением субъектов РФ, а также воссоединением Крыма и Севастополя с Россией.

конституция Думская фракция «Единая Россия» голосует за законопроект о поправках к Конституции Российской Федерации «Об изменении срока полномочий президента Российской Федерации и Государственной думы», который в первом чтении рассматривался на пленарном заседании Государственной думы РФ Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Кроме того, в 2008 году были увеличены зафиксированные в Конституции сроки полномочий президента и Госдумы — до шести и до пяти лет соответственно. Тогда же в Основной закон были внесены изменения, согласно которым правительство обязано ежегодно отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах работы.

Еще две принципиальные поправки в Конституцию были приняты в 2014 году. Первая исключала упоминание Высшего арбитражного суда (он вошел в состав Верховного суда) и наделяла президента правом предлагать кандидатуры прокуроров. Другая позволила главе государства назначать до 17 членов Совета Федерации. Последнюю поправку приняли по инициативе депутатов ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, примером для новации стала в том числе палата лордов парламента Великобритании, где от шести до 20 членов назначает глава государства.

Предложений изменить Конституцию, так и не воплощенных в жизнь, были сотни. Тот же Владимир Жириновский выступал с инициативой поправить преамбулу Основного закона государства, заменив заимствованное слово «президент» на «верховный правитель», а слова «многонациональный народ» на «русский и другие народы», обозначив особый статус русского народа как государствообразующего. Попутно лидер ЛДПР предлагал изменить территориальное деление России — вместо слова «субъект» использовать слово «край».

Также поступали предложения об увеличении срока президентства до семи лет или ограничении непрерывных полномочий главы государства одним сроком в шесть лет.

Помимо российских деятелей, рекомендации изменить Конституцию России давали и международные организации. Например, в 2013 году ЕСПЧ вынес решение о том, что запрет на участие в выборах для граждан, содержащихся в местах лишения свободы, нарушает Конвенцию о защите прав человека. Согласно гл. 2 Конституции РФ, «не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Эта глава может быть изменена лишь в случае принятия нового текста Основного закона.

Два года спустя Конституционный суд постановил, что Россия может игнорировать решения международных судов в случае, если они противоречат Основному закону страны.

Материал подготовили Сергей Изотов, Анна Ивушкина, Ангелина Галанина, Алиса Столярова