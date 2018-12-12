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Рожденная всенародной резолюцией: Конституции исполнилось 25 лет

Четверть века назад россияне одобрили Основной закон на референдуме
Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Рожденная всенародной резолюцией: Конституции исполнилось 25 лет
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2018-12-10 21:33:33
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12 декабря в России отмечается День Конституции. Ровно 25 лет назад состоялся всенародный референдум, на котором граждане проголосовали за принятие Основного закона страны. Несмотря на то что разработка документа проходила в условиях жесточайшего политического противостояния, его конструктивная, стабилизирующая роль в развитии общества и государства не вызывает сомнений. За всю историю существования в Конституцию внесли всего 14 поправок, большая часть из них связана с изменением названий регионов, их укрупнением или воссоединением с Россией. «Экземпляр № 1» Основного закона хранится в библиотеке администрации президента РФ, и увидеть его можно лишь во время церемонии инаугурации главы государства.

Положа руку

«Экземпляром № 1» принято называть тот, на котором глава государства держит правую руку во время инаугурации. Эта книга хранится в библиотеке администрации президента РФ.

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Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина, 2018 год

Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина, 2018 год

Фото: TASS/Zuma/Sputnik

Эксклюзивный экземпляр в обложке из кожи варана красного цвета с накладным серебряным гербом и тисненой золотом надписью «Конституция России» круглогодично находится в стеклянной витрине.

— Его извлекали всего шесть раз и всякий раз исключительно для президентских инаугураций, — рассказала «Известиям» заместитель руководителя библиотеки администрации президента РФ Оксана Мосеина.

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Знаменитый «Экземпляр № 1» вышел из печати и был использован в церемонии инаугурации Бориса Ельцина, победителя президентских выборов 1996 года. До этого, в 1991-м, когда впервые принимал присягу Ельцин, практики возлагать руку на главную книгу страны не было. В последний раз «Экземпляр № 1» Конституции России доставали 7 мая 2018 года во время инаугурации Владимира Путина.

В помещении, где хранится заветный экземпляр, всегда примерно 20 градусов. Именно такая температура требуется для сохранности книг.

— Впрочем, какого-то прибора для измерения влажности в зале нет, но книги у нас не размокают и не засыхают — значит, всё в порядке, заверила представитель библиотеки.

Посмотреть на «Экземпляр № 1» и уж тем более подержать его в руках простым посетителям нельзя. Однако в Музее Кремля доступна его цифровая копия.

Любопытно, что столь тщательно охраняемый экземпляр не является первым выпуском текста Конституции. Сначала главный закон страны опубликовали 25 декабря 1993 года в «Российской газете», и примерно в эти же дни вышло в свет издание Конституции в книжном формате — его отпечатали в типографии «Известий» им. И.И. Скворцова-Степанова на Пушкинской площади. К выпуску главный закон страны готовили издательства «Юридическая литература» администрации президента и «Известия». Один из экземпляров той партии до сих пор хранится в витрине в кабинете директора «Юридической литературы» Алексея Ананьина.

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Конституция Российской Федерации представленная в Президентской библиотеке

Конституция Российской Федерации, представленная в президентской библиотеке

Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин

— Первая конституция книжного формата такого же размера, как паспорт. Это сделано для того, чтобы ее можно было носить в нагрудном кармане у сердца, — объяснила начальник производственного отдела «Юридической литературы» Олеся Яни.

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Обложка уникального экземпляра темно-вишневого цвета с золотыми буквами, бумага немного шершавая, а текст нанесен методом высокой печати, сейчас он уже не используется. Конституцию печатали в большой спешке, достаточно заметить, что издатели забыли указать выходные данные.

— Поэтому тираж первого издания нам доподлинно неизвестен, — пояснила Олеся Яни. По ее словам, на верстку и вычитку книги такого объема требуется минимум неделя, и еще столько же — на печать. Однако в конце 1993 года всё было сделано за несколько дней.

Не под диктовку

Подготовка к созданию нового Основного закона началась сразу после принятия в июне 1990 года I Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете. До этого времени в России продолжала действовать Конституция РСФСР 1978 года. Разработкой нового документа занялась Конституционная комиссия Съезда, образованная 16 июня 1990 года. Ее главой стал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, а ответственным секретарем комиссии был назначен народный депутат РСФСР Олег Румянцев.

Новая российская Конституция стала итогом напряженной работы всех государственных органов, политиков и экспертов, и писалась она вовсе не под чью-то диктовку, вспоминает Олег Румянцев. По его словам, документ родился во «взаимопроникновении, синтезе и борьбе пяти проектов-предтеч».

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Президент России Борис Ельцин во время выступления на пленарном заседании Конституционного совещания, 12 июля 1993 г.

Президент России Борис Ельцин во время выступления на пленарном заседании Конституционного совещания, 12 июля 1993 года

Фото: ТАСС/Александр Сенцов

Речь идет о проекте Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России, подготовленном под руководством Бориса Ельцина, Руслана Хасбулатова и Олега Румянцева в 1990–1992 годах. В апреле 1992 — сентябре 1993 года его доработали с учетом поправок Верховного Совета России. Также в апреле-мае 1993 года был создан так называемый президентский проект, в его разработке участвовали Сергей Шахрай, Сергей Алексеев и Анатолий Собчак. Летом 1993-го появился «согласованный проект Конституции РФ». А окончательный текст был подготовлен в период между 11 октября и 11 ноября 1993 года в администрации президента России.

15 октября 1993 года Борис Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по проекту Конституции. В референдуме, который состоялся 12 декабря, приняло участие 58 187 755 избирателей. Из них 58,43% проголосовали за принятие Основного закона, против высказались 41,57%.

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Первая Конституция Российской Федерации вступила в силу в день официального опубликования — 25 декабря 1993 года.

— Движение к новой Конституции было драмой в нескольких актах: от возрождения конституционализма в конце 1989 — начале 1991 года до борьбы за единый согласованный проект, которая завершилась ожесточенным противоборством в начале октября 1993 года, — рассказал «Известиям» Олег Румянцев. — Конституция 1993 года — продукт реального исторического процесса. Ее разработка происходила в условиях жесточайшего политического противостояния, что не могло не сказаться на юридическом и политическом качестве отдельных статей. Но нельзя критическое отношение выдавать за отрицание Основного закона.

На французский манер

Как показывает мировая практика, конституции в основном создаются в условиях революционных потрясений, пояснил «Известиям» декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев, с 1992 по 2000 год занимавший должность представителя президента РФ в Санкт-Петербурге. По его словам, для документа, «вышедшего из пламени революционных политических битв», российская Конституция получилась достаточно хорошей.

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Декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев

Декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев

Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин
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— За основу в ней взята модель президентско-парламентской республики, близкая к современной французской. Это модель для начинающих политических наций, которые не привыкли к политическому диалогу и противодействуют противнику «до последней капли крови». В этом смысле у нас есть схожесть с французами: и мы, и они когда-то создали абсолютные монархии и совершили кровавые революции, — заметил эксперт в беседе с «Известиями». — Неудивительно, что и устройства двух республик похожи: три ветви власти и отдельно глава государства — президент, который обеспечивает их согласованные действия.

На уровне очень высоких стандартов прописан в российской Конституции и раздел, посвященный правам и свободам человека, отметил Сергей Цыпляев.

— Он занимает около трети всего документа. Основной объем Конституции — про права и свободы человека и гражданина, — сказал он. — Если мы пойдем по тексту Конституции, то увидим: нам еще предстоит достичь того уровня, который задан в ней.

Вопрос, насколько реализуется потенциал Конституции и в состоянии ли она гарантировать демократические завоевания, стоит достаточно остро, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. В 1993 году политолог принимал участие в Конституционном совещании — так называлась конференция представителей разных уровней власти, созванная Борисом Ельциным для завершения подготовки альтернативного проекта Основного закона. По словам эксперта, необходимо оценивать и Конституцию как юридический документ, и практику его применения в реальной жизни.

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— Как участник Конституционного совещания 1993 года, я считаю одним из главных критериев правовой зрелости общества и актуальности принятой ранее Конституции — максимальное сближение документа и правоприменительной практики, — отметил в беседе с «Известиями» Константин Калачев. — Справедливое правосудие, равенство граждан перед законом, признание государством прав и свобод граждан, надлежащая и единообразная правоприменительная практика должны обеспечить сближение «юридической» и «фактической» конституций, способствовать реализации потенциала ныне действующего Основного закона.

Конструктивная и стабилизирующая роль Конституции РФ в развитии общества и государства не вызывает сомнений, уверен политолог.

С поправкой на географию

Официально за 25 лет в Конституцию было внесено 14 поправок. Первой стал указ Бориса Ельцина от 9 января 1996 года об изменении ст. 65, в которой перечисляются субъекты Российской Федерации. Тогда речь шла о корректировке названий двух республик — Ингушетии и Северной Осетии — Алании. Впоследствии еще девять поправок были связаны с переименованием и объединением субъектов РФ, а также воссоединением Крыма и Севастополя с Россией.

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Думская фракция «Единой России» голосует «за» законопроект о поправках к Конституции Российской Федерации «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы», который в первом чтении рассматривался на пленарном заседании Государственной Думы РФ

Думская фракция «Единая Россия» голосует за законопроект о поправках к Конституции Российской Федерации «Об изменении срока полномочий президента Российской Федерации и Государственной думы», который в первом чтении рассматривался на пленарном заседании Государственной думы РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Кроме того, в 2008 году были увеличены зафиксированные в Конституции сроки полномочий президента и Госдумы — до шести и до пяти лет соответственно. Тогда же в Основной закон были внесены изменения, согласно которым правительство обязано ежегодно отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах работы.

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Еще две принципиальные поправки в Конституцию были приняты в 2014 году. Первая исключала упоминание Высшего арбитражного суда (он вошел в состав Верховного суда) и наделяла президента правом предлагать кандидатуры прокуроров. Другая позволила главе государства назначать до 17 членов Совета Федерации. Последнюю поправку приняли по инициативе депутатов ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, примером для новации стала в том числе палата лордов парламента Великобритании, где от шести до 20 членов назначает глава государства.

Предложений изменить Конституцию, так и не воплощенных в жизнь, были сотни. Тот же Владимир Жириновский выступал с инициативой поправить преамбулу Основного закона государства, заменив заимствованное слово «президент» на «верховный правитель», а слова «многонациональный народ» на «русский и другие народы», обозначив особый статус русского народа как государствообразующего. Попутно лидер ЛДПР предлагал изменить территориальное деление России — вместо слова «субъект» использовать слово «край».

Также поступали предложения об увеличении срока президентства до семи лет или ограничении непрерывных полномочий главы государства одним сроком в шесть лет.

Помимо российских деятелей, рекомендации изменить Конституцию России давали и международные организации. Например, в 2013 году ЕСПЧ вынес решение о том, что запрет на участие в выборах для граждан, содержащихся в местах лишения свободы, нарушает Конвенцию о защите прав человека. Согласно гл. 2 Конституции РФ, «не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Эта глава может быть изменена лишь в случае принятия нового текста Основного закона.

Два года спустя Конституционный суд постановил, что Россия может игнорировать решения международных судов в случае, если они противоречат Основному закону страны.

Материал подготовили Сергей Изотов, Анна Ивушкина, Ангелина Галанина, Алиса Столярова

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