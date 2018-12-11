Матвиенко заявила об отсутствии необходимости менять Конституцию

Председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у российских властей нет необходимости менять статью Конституции РФ в вопросе доминирования международных норм права над национальными. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика телеканалу «Россия 24».

Речь идет о п. 4 ст. 15 Конституции РФ, в котором указано, что нормы международного права и международные договоры РФ — это часть национальной правовой системы.

«Что касается конкретного вопроса по 15-й статье, то мы дали право Конституционному суду рассматривать эти решения, что мы будем исполнять международные обязательства в тех случаях, когда они противоречат национальным интересам России и вопросам ее национальной безопасности», — рассказала спикер Совфеда.

Но при этом, по словам политика, мы соблюдаем в нашем законодательстве главные принципы — сохранение национальных интересов и безопасности, в том числе опираясь на наши традиции.

Уже несколько лет некоторых представителей власти смущает вторая строка п. 4 ст. 15 Конституции РФ — «если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Они считают, что это положение может наносить ущерб национальной безопасности страны.

В 2013 году депутат Госдумы Евгений Федоров предложил законодательно закрепить верховенство отечественного права над международным. В 2015 году в интервью «Российской газете» его идею поддержал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.