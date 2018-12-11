Прямой эфир

Матвиенко заявила об отсутствии необходимости менять Конституцию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у российских властей нет необходимости менять статью Конституции РФ в вопросе доминирования международных норм права над национальными. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика телеканалу «Россия 24».

Торжество Фемиды: в России может появиться День судьи
Инициативу об учреждении нового профессионального праздника рассмотрит Совет Федерации

Речь идет о п. 4 ст. 15 Конституции РФ, в котором указано, что нормы международного права и международные договоры РФ — это часть национальной правовой системы.

«Что касается конкретного вопроса по 15-й статье, то мы дали право Конституционному суду рассматривать эти решения, что мы будем исполнять международные обязательства в тех случаях, когда они противоречат национальным интересам России и вопросам ее национальной безопасности», — рассказала спикер Совфеда.

Но при этом, по словам политика, мы соблюдаем в нашем законодательстве главные принципы — сохранение национальных интересов и безопасности, в том числе опираясь на наши традиции.

Уже несколько лет некоторых представителей власти смущает вторая строка п. 4 ст. 15 Конституции РФ — «если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Они считают, что это положение может наносить ущерб национальной безопасности страны.

В 2013 году депутат Госдумы Евгений Федоров предложил законодательно закрепить верховенство отечественного права над международным. В 2015 году в интервью «Российской газете» его идею поддержал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле указали на отсутствие возможности отслеживать все дела россиян в ЕСПЧ
Матвиенко прокомментировала требования Запада по ситуации в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017