Торжество Фемиды: в России может появиться День судьи

В России предлагают установить новый профессиональный праздник — День судьи. Отмечать его планируется 20 ноября. Предложение уже нашло поддержку среди судейского сообщества и законодателей.

Профессиональный праздник работников судебной системы позволит повысить авторитет этой ветви власти и укрепит в сознании российских граждан главенствующую роль суда. Об этом говорится в обращении вице-президента фонда «Стратегия будущего» Алисы Лобановой на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко (документ имеется в распоряжении «Известий»). В письме отмечается, что в России есть профессиональные праздники работников МВД, ФСБ, ФСИН, Следственного комитета и органов прокуратуры, но до сих пор нет Дня судьи.

Отмечать этот праздник предложено 20 ноября. В этот день в 1864 году Александр II начал судебную реформу. Та система стала прообразом современной судебной системы в Российской Федерации, пояснила «Известиям» Алиса Лобанова.

— Независимое правосудие сегодня одна из базовых основ конституционного строя в нашей стране, но в то же время колоссальная роль суда в обеспечении законности, защиты прав человека еще не нашла полного отражения в общественном сознании. Нет ничего важнее в мире, чем равноправие, законность и открытость в суде, — рассказала она. — По итогам ряда общественных обсуждений и слушаний, в год 25-летия Конституции, мы предлагаем установить профессиональный праздник — День судьи.

По словам Алисы Лобановой, в четверг инициатива будет представлена профессиональному сообществу на заседании Конституционного клуба, посвящонном 25-летию Конституции.

Учреждение праздника повысит авторитет этой ветви власти, уверен судья Конституционного суда Гадис Гаджиев. Это предложение, конечно, найдет поддержку среди профессионального сообщества, считает он.

Судебная система в последнее время претерпевает серьезные изменения, развитие правового общества диктует новые требования к работе судей, к уровню их объективности и квалификации, отметила в беседе с «Известиями» первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

— Если рассматривать международный опыт, то во многих странах уже есть такие праздники, поэтому данная инициатива будет поддержана, — заявила она.

Отсутствие профессионального праздника судей — недоразумение, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

— Суд — важнейший институт, который обеспечивает и полноту гражданских прав, и реализацию конституционных норм, и защиту прав человека, — отметил депутат в разговоре с «Известиями». — Это очень важное решение, и если Конституционный клуб, который объединяет известных правоведов, поддержит, то законодатели не могут его не услышать. В Думе немало людей, которые работали судьями, да и в своей практической деятельности мы часто используем экспертные заключения как Конституционного, так и Верховного суда.

Современный судейский корпус — принципиально новая профессиональная корпорация, сформировавшаяся в России с начала 1990-х, подчеркнул глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Политолог напомнил, что в России есть День юриста, но он по смыслу, безусловно, отличается от Дня судьи. Появление нового профессионального праздника было бы логичным, уверен он.