В Кремле указали на отсутствие возможности отслеживать все дела россиян в ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин не следит за рассмотрением Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) жалоб российских граждан. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что суд в Страсбурге единовременно рассматривает достаточно много дел, связанных с россиянами.

«Конечно, глава государства не имеет возможности отслеживать все эти дела», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следил ли Путин за рассмотрением в ЕСПЧ жалобы блогера Алексея Навального.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать решение ЕСПЧ по этому делу, сославшись на то, что свой комментарий уже дало Министерство юстиции России.

Страсбургский суд 15 ноября удовлетворил жалобу Навального, связанную с его задержаниями во время несанкционированных акций в Москве. Согласно этому постановлению, ему присудили компенсацию на общую сумму €63,6 тыс. Доводы российской стороны, которая оспаривала жалобу, суд отверг.

В Минюсте России в связи с этим обратили внимание, что обращения Навального рассматриваются минимум в три раза быстрее других жалоб в ЕСПЧ. Кроме того, в ведомстве указали на отсутствие у Страсбургского суда единых критериев определения судом размеров выплат. В частности, сумма компенсации, присужденная Навальному, в несколько раз превышает средние показатели по аналогичным решениям ЕСПЧ.