В Совфеде понадеялись на проведение голосования по поправкам в Конституцию

Несмотря на ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно быть проведено, если решение Конституционного суда РФ по данному закону будет положительным. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на внеочередном заседании верхней палаты парламента в субботу, 14 марта.

Она подчеркнула, что власти будут внимательно следить за эпидемиологической обстановкой в стране.

Как отметила Матвиенко, после того как Совфед утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию в регионах, имеются все необходимые основания для запроса в Конституционный суд РФ, который должен сделать заключение о том, соответствуют ли поправки основополагающим положениям Конституции.

Если вердикт Конституционного суда будет положительным, президент РФ выпустит указ с утверждением даты голосования.

«Какая это будет дата, будет зависеть от обстоятельств, от ситуации», — добавила спикер.

Ранее 14 марта стало известно, что Совет Федерации на заседании утвердил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции России. «За» проголосовали 164 сенатора, против — один, никто не воздержался.

Накануне стало известно, что парламенты всех 85 российских регионов поддержали законопроект об изменениях в Основной закон страны. Чтобы направить закон в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений, нужно согласие не менее 57 субъектов.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Основной закон 15 января, когда озвучивал послание Федеральному собранию. Он внес проект в Госдуму 20 января, а 11 марта документ был одобрен нижней палатой парламента в третьем окончательном чтении. В тот же день его одобрил Совфед.

Кроме того, Центризбирком предварительно утвердил слоган и логотип всероссийского голосования. Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Согласно информации оперативного штаба по коронавирусу SARS-CoV-2 на 14 марта, в России диагноз подтвердился у 45 заболевших, семеро выписаны из больниц. В Москве заразились 24 человека.