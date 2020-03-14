СФ утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию в регионах

Совет Федерации на заседании в субботу утвердил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции России — все 85 субъектов Федерации одобрили поправки. Об этом сообщает 14 марта ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление Совфеда.

«За» проголосовали 164 сенатора, против — один, никто не воздержался.

Документ направляется президенту и в региональные парламенты. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Накануне стало известно, что парламенты всех 85 российских регионов поддержали законопроект об изменениях в Основной закон страны. Чтобы направить закон в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений, нужно согласие не менее 57 субъектов.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Основной закон 15 января, когда озвучивал послание Федеральному собранию. Он внес проект в Госдуму 20 января, а 11 марта документ был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении. В тот же день его одобрил Совфед.

Кроме того, Центризбирком предварительно утвердил слоган и логотип всероссийского голосования. Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.