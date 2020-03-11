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Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».

Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Изменения Конституции могут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования

В соответствии с принятыми поправками одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков.

Кроме того, действующий президент России имеет право вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Среди других важнейших изменений, предусмотренных законом, — закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

Кроме этого, закон расширяет полномочия парламента, запрещает отчуждение федеральных территорий, а также устанавливает статус русского языка.

За принятие законопроекта проголосовали 160 членов Совета Федерации, против — один, трое воздержались.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.

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