Прямой эфир

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума на заседании в среду, 11 марта, приняла в третьем чтении законопроект о поправках в Конституцию России.

«А там посмотрим»: как Путин оставил возможность выбора себе и всем
Госдума выслушала президента и приняла во втором чтении конституционные поправки

За принятие документа проголосовали 383 депутата. Против — ни одного. 43 депутата воздержались, передает корреспондент «Известий».

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию. Ко второму чтению документа поступило около 400 поправок, одна из которых предусматривает снятие ограничения на количество президентских сроков и возможность действующему главе государства избираться вновь.

Позднее президент России Владимир Путин назвал это предложение нецелесообразным, а Госдума в свою очередь эту инициативу поддержала. В общей сложности из 400 предложенных поправок около 200 были учтены, а 175 — рекомендованы к отклонению.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020