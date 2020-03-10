Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Карелин во вторник, 10 марта, снял предложенную им поправку в Конституцию России о досрочных парламентских выборах в нижнюю палату парламента.

«Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать поправку», — приводит ТАСС слова Карелина с пленарного заседания Думы, где рассматривается во втором чтении законопроект об изменениях в Основной закон страны.

В ГД заявили, что сняли поправку и закрыли процедуру.

Ранее во вторник Карелин заявил о планах внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении в Конституцию. Согласно инициативе, Думу предлагалось наделить правом двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент России мог бы назначать новые парламентские выборы.

Против досрочных выборов в Госдуму выступил президент России Владимир Путин, который прибыл в парламент ранее в этот же день. Политик отметил, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату парламента, поскольку консенсуса по этой теме в ГД нет. Однако он добавил, что если россияне проголосуют, то такие изменения должны вступить в силу после опубликования поправок.

Госдума 10 марта рассматривает во втором чтении законопроект об изменении Конституции.

Путин предложил внести изменения в Основной закон страны 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по законопроекту, который президент внес в Думу, запланировано на 22 апреля — с 8:00 до 20:00 по всей стране.