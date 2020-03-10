Прямой эфир
Сюжет:

Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Карелин во вторник, 10 марта, снял предложенную им поправку в Конституцию России о досрочных парламентских выборах в нижнюю палату парламента.

Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Изменения Конституции могут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования

«Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать поправку», — приводит ТАСС слова Карелина с пленарного заседания Думы, где рассматривается во втором чтении законопроект об изменениях в Основной закон страны.

В ГД заявили, что сняли поправку и закрыли процедуру.

Ранее во вторник Карелин заявил о планах внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении в Конституцию. Согласно инициативе, Думу предлагалось наделить правом двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент России мог бы назначать новые парламентские выборы.

Против досрочных выборов в Госдуму выступил президент России Владимир Путин, который прибыл в парламент ранее в этот же день. Политик отметил, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату парламента, поскольку консенсуса по этой теме в ГД нет. Однако он добавил, что если россияне проголосуют, то такие изменения должны вступить в силу после опубликования поправок.

Госдума 10 марта рассматривает во втором чтении законопроект об изменении Конституции.

Путин предложил внести изменения в Основной закон страны 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по законопроекту, который президент внес в Думу, запланировано на 22 апреля — с 8:00 до 20:00 по всей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин не увидел необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Поправка о досрочных выборах в парламент внесена в Госдуму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020