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Путин не увидел необходимости в досрочных выборах в Госдуму

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме во вторник, 10 марта, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату парламента. Таким образом политик прокомментировал внесение в ГД депутатом от партии «Единая Россия» Александром Карелиным поправки о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении Конституции.

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Российский лидер отметил, что необходимости в досрочных выборах нет, поскольку в ГД ему рассказали, что по этому вопросу в парламенте «нет консенсуса».

«Если россияне проголосуют, то такие изменения должны вступить в силу после опубликования поправок, а значит и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно», — приводит «РИА Новости» слова российского лидера. Обращаясь к парламентариям, Путин добавил, что, в конечном итоге, это их решение.

Ранее во вторник нижняя палата парламента начала рассматривать во втором чтении законопроект об изменениях в Основной закон России. «Известия» ведут трансляцию.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января, оглашая послание Федеральному собранию. Общероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, пройдет 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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