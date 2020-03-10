Путин выступил против продления полномочий президента РФ

Российский лидер Владимир Путин выступил против продления полномочий президента России по итогам голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом он заявил во вторник, 10 марта на выступлении в Госдуме РФ.

«Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее во время выступления Путин призвал не связывать президентствую власть в России с одним человеком. Он выразил уверенность, что придет время, когда высшая власть в стране не будет персонифицирована. В то же время Глава государства назвал сильную президентскую вертикаль абсолютно необходимой для страны, отметив, что парламентская форма правления в России не может быть использована.

10 марта нижняя палата парламента начала рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменении Основного закона страны. Так, депутат Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах, согласно которой Госдума сможет двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент будет иметь возможность назначить новые парламентские выборы. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.

Депутат Валентина Терешкова выступила с инициативой снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему главе государства избираться вновь. В Кремле инициативы депутатов комментировать отказались.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.