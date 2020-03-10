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Путин призвал не связывать власть в РФ с одним человеком

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Президентская власть в России не должна быть связана с одним человеком. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме во вторник, 10 марта.

Российский лидер выразил уверенность, что придет время, когда высшая власть в стране не будет персонифицирована.

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В то же время он назвал сильную президентскую вертикаль абсолютно необходимой для страны, отметив, что парламентская форма правления в России не может быть использована.

Предложения депутата Валентины Терешковой о снятии ограничения на количество президентских сроков Путин назвал «понятными». По его словам, сделать это возможно, но сменяемость власти необходима для развития страны. Глава государства подчеркнул, что поправки принимаются на «более отдаленную историческую перспективу», в которой «общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена».

Таким образом, инициативу он назвал нецелесообразной.

Ранее в этот день нижняя палата парламента начала рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменении Основного закона страны. Так, депутат Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах, согласно которой Госдума сможет двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент будет иметь возможность назначить новые парламентские выборы. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.

Депутат Валентина Терешкова выступила с инициативой снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему главе государства избираться вновь.

В Кремле инициативы депутатов комментировать отказались.

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