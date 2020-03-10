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Песков отказался комментировать инициативы ГД о поправках в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать инициативы российского парламента, которые были озвучены в ходе второго чтения законопроекта об изменениях Основного закона страны.

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Ранее сообщалось, что депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении Конституции РФ.

«Инициативы, которые сейчас звучат из Государственной думы, я комментировать не буду. Они будут рассмотрены, и в ближайшее время президент скажет о своем отношении к этим инициативам», — рассказал Песков на брифинге с журналистами во вторник, 10 марта.

10 марта депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменениях Основного закона страны во втором чтении. В третьем чтении рассмотрение состоится 11 марта, если во вторник законопроект будет одобрен. Голосование о внесении поправок в Конституцию состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

В январе Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях Основного закона страны.

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