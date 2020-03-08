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Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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В России должна быть гарантирована сменяемость власти, для этого необходимо ограничить количество сроков, на которые может избираться президент. Об этом в воскресенье, 8 марта, заявил российский лидер Владимир Путин в контексте обсуждения поправок в Конституцию в интервью на телеканале «Россия 1».

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«Для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — приводит слова президента ТАСС.

В то же время Путин отметил, что в неограниченном количестве президентских сроков нет ничего необычного. В частности, в США такое ограничение было введено совсем недавно, а во многих странах его не существует и в настоящее время.

Внести изменения в Конституцию России Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, а на следующий день провел с членами группы первую встречу.

2 марта глава российского государства внес в Госдуму три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.

Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

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