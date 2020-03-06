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В Совфеде назвали дату рассмотрения закона о поправках в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Совет Федерации рассмотрит закон о поправках в Конституцию РФ 11 марта при условии, что депутаты Госдумы оперативно примут документ и отправят его в верхнюю палату парламента. Об этом в пятницу, 6 марта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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«Сейчас все зависит от депутатов Госдумы, как оперативно они примут закон о поправке в конституцию и направят его в Совет Федерации <…> Если к этому времени (11 марта — Ред.) Госдума примет закон, мы можем его также рассмотреть 11 марта», — цитирует ее «РИА Новости».

Также Матвиенко добавила, что после рассмотрения закона документ будет направлен в региональные парламенты, чтобы субъекты федерации высказали свою позицию.

Ранее в этот день сообщалось, что президент России Владимир Путин связал востребованность поправок в Конституцию с кардинально изменившейся ситуацией в стране. Об этом он рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 6 марта. В ней приняли участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Неверов («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В ходе разговора президент также поднял вопрос о недопустимости новых попыток «раскачки» страны, акцентировал свое внимание на социально ориентированной политике и затронул тему о введении уголовной и административной ответственности на голосовании по поправкам в Конституцию.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях Основного закона страны. 2 марта Путин внес в нижнюю палату парламента три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.

Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

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