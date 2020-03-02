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Одна из поправок президента к Конституции включает упоминание Бога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Одна из поправок к Конституции РФ, предложенных президентом России Владимиром Путиным, предусматривает упоминание Бога. Об этом 2 марта заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он рассказал, что в понедельник Путин внес три поправки к законопроекту об изменениях в Конституции, одна из которых предусматривает упоминание бога в Основном законе. Еще одна поправка предлагает закрепить запрет на отчуждение территорий. Володин подчеркнул, что Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, поэтому призывы к таким действиям недопустимы.

«Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю. Здесь, если говорить о перечне, он достаточно широкий», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что предложение закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины включено в поступившие ко второму чтению в Госдуме поправки в законопроект об изменении Конституции РФ.

«В последний день принятия поправок в конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внёс в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства», — передает агентство.

Как сообщает ТАСС, в поправках Путина также содержится пункт о том, что умаление подвига народа в Великую Отечественную войну не допускается.

Ранее, 28 февраля, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, сенатор Андрей Клишас завил, что тезисы касательно Бога будут изложены в третьей главе Основного закона в отдельной статье, принцип светского государства, закрепленный в ст. 14 и 28, останется.

25 февраля рабочая группа по изменениям в Конституции предложила внести в основной закон запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям. 13 февраля с таким предложением выступил актер Владимир Машков, который также входит в рабочую группу. Его идею поддержал президент России Владимир Путин.

3 февраля Толстой заявил, что закрепление в Конституции РФ понятия брака как союза между мужчиной и женщиной снимет претензии со стороны Совета Европы по отношению к России.

1 февраля Патриарх Кирилл призвал «молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог». Священнослужитель напомнил о строчке в гимне «хранимая Богом родная земля» и отметил, что большинство граждан страны являются верующими.

Проект закона о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января. 23 января он был одобрен в первом чтении. Проект включает предложения по корректировке 22 глав Основного закона. Профильный комитет ГД предложил провести второе чтение 10 марта.

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