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В Госдуме рассказали о поправке в Конституцию с упоминанием Бога

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Рабочая группа по изменениям в Конституцию подготовила поправку, которая предусматривает упоминание Бога в историческом контексте. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила ТАСС сопредседатель рабочей группы и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

«Мы с (сопредседателем группы и главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству — Ред.) Андреем Александровичем Клишасом и группой специалистов, которые занимаются этой тематикой, <…> посчитали, что все-таки есть возможность предложить вариант текста. Есть дополнительная статья, которая касается правопреемства России. Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога», — рассказала она агентству.

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Клишас же, в свою очередь, рассказал «РИА Новости», что тезисы касательно Бога будут изложены в третьей главе Основного закона в отдельной статье, принцип светского государства, закрепленный в ст. 14 и 28 останется.

1 февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться за то, чтобы в российской Конституции появилось упоминание о Боге. Священнослужитель напомнил о строчке в гимне «хранимая Богом родная земля» и отметил, что большинство граждан страны являются верующими.

На следующий день Хабриева призвала взвешенно обсудить инициативу, ведь Россия провозглашена Конституцией светским государством, а часть граждан страны считает себя атеистами.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, а на следующий день провел с членами группы первую встречу.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.

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