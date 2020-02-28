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На голосование по поправкам в Конституцию выделили 14,8 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила из бюджета страны 14,8 млрд рублей для проведения голосования по законопроекту о поправках в Конституцию, который внес в Госдуму президент страны Владимир Путин 20 января. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

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«Вчера казначейским уведомлением эти средства доведены до ЦИК», — приводит его слова «РИА Новости».

Булаев также уточнил, что не позднее 4 марта эти средства будут направлены в региональные избирательные комиссии.

Голосование пройдет по всей России 22 апреля с 8:00 до 20:00.

Законопроект о поправках был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

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