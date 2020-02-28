В Федерации профсоюзов рассказали об оплате выходного 22 апреля

Выходной день 22 апреля, выбранный для проведения голосования по законопроекту о поправках в Конституцию, будет оплачиваться по-разному для тех, кто работает сдельно и на окладе. Об этом в интервью изданию Life рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Те, кто работает сдельно, понятно, что за этот день ничего не получат... Сдельные работники, что они делали, за то и получают. Те, кто на окладе, а таких у нас 80%, получают полностью заработную плату за данный месяц вне отношения к тому, что будет еще один выходной», — отметил Шмаков.

22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России пройдет голосование по законопроекту о поправках в Конституцию, который внес в Госдуму президент страны Владимир Путин 20 января.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, все изменения в Основной закон, если их поддержат граждане страны, вступят в силу одномоментно, пишет «Газета.ру».