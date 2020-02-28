Прямой эфир
Сюжет:

В Федерации профсоюзов рассказали об оплате выходного 22 апреля

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выходной день 22 апреля, выбранный для проведения голосования по законопроекту о поправках в Конституцию, будет оплачиваться по-разному для тех, кто работает сдельно и на окладе. Об этом в интервью изданию Life рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Изменения Конституции могут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования

«Те, кто работает сдельно, понятно, что за этот день ничего не получат... Сдельные работники, что они делали, за то и получают. Те, кто на окладе, а таких у нас 80%, получают полностью заработную плату за данный месяц вне отношения к тому, что будет еще один выходной», — отметил Шмаков.

22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России пройдет голосование по законопроекту о поправках в Конституцию, который внес в Госдуму президент страны Владимир Путин 20 января.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, все изменения в Основной закон, если их поддержат граждане страны, вступят в силу одномоментно, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков опроверг связь даты голосования по поправкам в Конституцию со 150-летием Ленина
Клишас сообщил об одновременном вступлении в силу поправок к Конституции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020