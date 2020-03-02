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В Конституции предложено закрепить запрет на иностранное гражданство для прокуроров

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Поправками к Конституции предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на прокуроров и уполномоченного по правам человека. Об этом 2 марта заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Как сообщает «РИА Новости», соответствующая поправка ко второму чтению в проект об изменении Основного закона страны поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Ее авторами выступили Крашенинников, сенаторы Андрей Клишас, Константин Косачев и депутат Госдумы Андрей Макаров.

Положениями о запрете иметь иностранное гражданство предлагается дополнить статьи 103 и 129 и таким образом распространить требование на омбудсмена и прокуроров. Согласно поправке, занимать эти должности смогут граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложением внести в Конституцию запрет иметь иностранное гражданство и вид на жительство лицам, занимающим важнейшие в стране должности, включая премьера, министров и губернаторов, сенаторов и депутатов Госдумы.

Законопроект о поправках был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет 22 апреля с 8:00 до 20:00 по местному времени, день будет объявлен нерабочим.

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