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Госдуме предложили запретить послам РФ иметь иностранное гражданство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное или двойное гражданство, говорится в документе, опубликованном в пятницу, 28 февраля, в электронной базе данных парламента.

«Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», — сообщается в тексте документа.

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Авторами законопроекта стали сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев.

22 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал агентству, что законопроект о запрете послам получать второе гражданство и вид на жительство другой страны будет разработан комитетом в кратчайшие сроки.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложением внести в Конституцию запрет иметь иностранное гражданство и вид на жительство лицам, занимающим важнейшие в стране должности, включая премьера, министров и губернаторов, сенаторов и депутатов Госдумы.

20 января Клишас сообщил, что запрет для сенаторов иметь гражданство других стран или вид на жительство в другом государстве будет закреплен в Конституции России. В настоящий момент этот запрет регулируется отдельным законом «О порядке формирования Совета Федерации».

Послание Путина Федеральному собранию прошло 15 января в центральном выставочном зале «Манеж» и длилось 1 час 12 минут. Данное обращение является 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.

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