«Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет»

Как МВД взаимодействует с Роспотребнадзором из-за вспышки коронавируса в Китае, какие изменения в законодательстве ждут мигрантов и когда у нас в стране появится новый документ для лиц без гражданства? На эти и другие вопросы «Известий» ответила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Коронавирус и проверки

— Валентина Львовна, первый вопрос связан с распространением коронавируса в Китае. Сколько граждан КНР постоянно находятся на территории России и насколько ваше ведомство вовлечено в ситуацию?

— Наше ведомство проводит анализ пребывания всех иностранных граждан на территории Российской Федерации, не только граждан Китайской Народной Республики. Но если говорить отдельно о данной категории, то они приезжают с разными целями — это туризм, учеба, работа. Мы находимся на постоянной связи с Роспотребнадзором и обмениваемся систематически статистическими данными с этим ведомством.

— Недавно «Известия» писали о том, что готовится законопроект, который предусматривает отказ от плановых проверок тех предприятий, на которых работают мигранты. Осенью его уже должны внести в Госдуму. В чем суть документа и что изменится после его принятия?

— МВД России в рамках «регуляторной гильотины» подготовило законопроект, который предполагает отказ от плановых проверок. В соответствии с законодательством, мы можем осуществлять как плановые, так и внеплановые проверки. Но анализ показал, что плановые проверки, как правило, неэффективны. Можете себе представить, что мы объявляем дату, время и место проверки. И конечно, если на данном предприятии работают нелегальные мигранты, то можно предположить, что в этот день у них будет выходной.

Поэтому, проанализировав за несколько лет все цифры, мы поняли, что плановые проверки малоэффективны. А то время, которое мы отводили на плановые проверки, будет использовано, опять-таки, в рамках контрольно-надзорной деятельности, но уже по другим направлениям.

Например, контроль за самостоятельным выездом мигрантов, в отношении которых вынесено решение об административном выдворении, а также повышение взыскиваемости штрафов. Сегодня, к сожалению, эта проблема существует.

Документ уже согласовали все заинтересованные ведомства

— Миграционное законодательство — очень живая вещь и быстро адаптируется к сегодняшним потребностям. Что изменилось в 2019-м и чего еще ждать в наступившем году помимо отказа от плановых проверок?

— Наша деятельность в прошлом году была направлена на реализацию концепции Государственной миграционной политики. И 2019 год был очень знаковым. Претерпело значительные изменения законодательство о гражданстве. Коснулись изменения и выдачи видов на жительство иностранным гражданам и разрешения на временное проживание. Вид на жительство стал бессрочным, соответственно, расширилась и категория лиц, которые могут получить вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание. Это люди, которые тесным образом связаны с Российской Федерацией, имеют близких родственников — граждан РФ, постоянно проживающих на территории России, — родителей, детей. Либо это иностранные граждане, которые родились на территории РСФСР.

Казакова Многофункциональный миграционный центр в Москве Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Расширилась категория лиц, которые могут получить разрешение на временное проживание вне квоты. Это выпускники вузов, при этом они должны являться гражданами СНГ, и лица, которые получили свидетельство о переселении из-за рубежа, но являются участниками соглашений международных с Туркменистаном и с Латвией. Мы понимаем, что эти институты должны упрощаться для наших соотечественников, желающих жить на территории России.

Если же говорить в целом о нормативной работе, которую мы провели в прошлом году, то цифры, наверное, говорят сами за себя. Это порядка 80 нормативно-правовых актов, которые затрагивают миграционное законодательство.

— И что нас ждет в этом году?

— Уже сегодня у нас готовы пять законопроектов, они находятся в Государственной думе. Шесть законопроектов в правительстве. И впереди у нас — упрощение процедур приобретения гражданства для наших соотечественников, граждан Белоруссии, Украины. Их мы хотим освободить от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка.

Кроме того, мы хотим упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Казахстана и Белоруссии. Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет.

Патенты и разрешения

— Сколько сейчас в России мигрантов? Из каких стран? И какое количество из них нелегалы?

— Ежегодный приток мигрантов на территорию России стабилен на протяжении последних лет и составляет порядка 16,5–17 млн. Ежедневно на территории России находятся примерно 10 млн иностранцев.

В основном это граждане СНГ — примерно 70%. Также прибывают к нам и европейцы, и граждане других государств. Приезжают в Россию и с частными визитами, и просто туристы, и на работу. Если же говорить о нелегальной миграции, то именно через упрощение отдельных процедур и открытость приобретения различных статусов мы снижаем количество незаконных мигрантов.

Казакова Иностранные граждане во время оформления документов Фото: ТАСС/Артем Геодакян

После введения патентной системы для граждан СНГ из теневого сектора экономики вышло значительное количество человек. В год мы оформляем около 1 млн 700 тыс. патентов. Это дает в бюджеты субъектов примерно 60 млрд руб. Да и сами иностранные граждане чувствуют себя свободно — получив разрешительные документы, они могут хорошо работать. Следующий значимый момент — это разрешение на работу для высококвалифицированных специалистов.

— Сколько иностранцев получили в 2019 году российское гражданство? Граждане каких стран чаще всего подают документы для получения российского паспорта?

— За последние шесть лет мы наблюдаем тенденцию роста желающих приобрести гражданство Российской Федерации. И 2019 год не стал исключением, наоборот. В прошлом году у нас приобрели гражданство Российской Федерации почти 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Если сравнивать эту цифру с 18-м годом, когда это было 270 тыс., то мы понимаем, что количество желающих увеличилось на 85%. В первую очередь это граждане Украины. Они составляют значительную часть получивших гражданство, это около 300 тыс. человек. На втором месте — это граждане Казахстана, примерно 51 тыс. Дальше идут граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении.

— То есть это в основном постсоветское пространство?

— Да.

Мигранты и демография

— России предстоит решать в ближайшее время демографическую проблему. По словам многих авторитетных демографов, своими силами, без привлечения мигрантов сделать это не удастся. Для какой именно категории граждан будет еще упрощаться получение российского паспорта?

— Мигранты тоже играют роль. И 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приобрели гражданство РФ, конечно, увеличили наше население на полмиллиона человек. В основном это трудоспособное население.

Мы уже упростили процедуру получения гражданства для участников госпрограммы переселения соотечественников. Теперь они могут оформлять его не только по месту жительства, но и по месту пребывания. И благодаря этому количество переселившихся за прошлый год тоже увеличилось.

Если брать общую цифру, то с 2007 года у нас по этой программе переселилось почти 920 тыс. человек. За прошлый год — около 110 тыс. Вот для этой категории мы тоже предполагаем отдельные преференции. Особенно если они будут переселяться на Дальний Восток. Кроме того, мы предполагаем, что будут упрощаться различные статусы и возможности приобрести гражданство для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана.

Нелегалы и новый ID

— Если возвращаться к вопросу о нарушении миграционного законодательства, то можно ли нарисовать карту страны — в каких регионах чаще всего нарушается миграционное законодательство? И какие нарушения наиболее типичны?

— «Лидерами» являются приграничные территории — там выявляется наибольшее количество иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. В прошлом году мы провели примерно 420 тыс. мероприятий, в ходе которых выявили около 800 тыс. нарушителей. В основном речь идет о нарушении правил въезда-выезда, правил пребывания на территории Российской Федерации (превышается срок пребывания в 90 суток). Есть и нарушения в трудовой сфере, когда люди работают без разрешительных документов либо юрлицо не уведомляет нас о том, что иностранный гражданин трудится у него на предприятии.

Казакова Иностранный гражданин во время прохождения дактилоскопической регистрации Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Год назад замглавы МВД Александр Горовой в интервью «Известиям» рассказал, что для людей, не имеющих вообще никаких документов, будет введен новый документ, который будет называться «удостоверение личности». Когда он появится? Как будет выглядеть?

— За прошедший год мы разработали законопроект, в настоящее время он находится в правительстве РФ. Он коснется людей, которые находятся на территории Российской Федерации и не могут в соответствии с действующим законодательством получить паспорт гражданина. Это лица без гражданства.

Данный документ станет результатом процедуры установления личности, которая прописана в законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Мы устанавливаем личность, поднимаем различные документы, запрашиваем государство, откуда этот человек прибыл. Выясняем, что гражданская принадлежность отсутствует либо нет государства, которое может принять это лицо на свою территорию. Но он живой человек — ему нужно здесь жить, работать, получать медицинскую помощь, образование. Этот документ поможет такой категории лиц получить удостоверение личности, а затем в рамках действующего законодательства решить, как ему действовать дальше.

Казакова Первая выдача российских паспортов жителям ДНР в Ростовской области Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Если он подпадает под действие главы «Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц» закона «О гражданстве», он сможет обратиться с заявлением о приобретении гражданства. Если же нет, первоначально сможет получить разрешение на временное проживание либо вид на жительство. Если присутствуют какие-либо ограничения в урегулировании правового статуса по двум данным федеральным законам, например, наличие судимости, это сразу является основанием для отклонения заявлений и о получении РВП, и о приобретении гражданства. Тогда этот человек будет проживать с таким документом до погашения или снятия судимости в установленном законом порядке. Во всяком случае, у него уже будет документ.

— Много таких людей на территории России?

— В нашем поле зрения находится около 5 тыс. человек, которые подпадают под действие закона «О гражданстве» и федерального закона № 115 и также не могут воспользоваться этими нормами. Применение данного закона покажет реальное положение дел. Отдельные лица не обращаются к нам за документами, потому что понимают, что мы не сможем им ничего выдать. Надеюсь, временный документ лица без гражданства решит проблему многих людей.

— Там будет вклеена фотография?

— Обязательно будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и где человек проживает. Может быть, он будет становиться на миграционный учет или сможет зарегистрироваться по месту жительства.

— То есть это ID?

— Фактически да.

Паспорта и Донбасс

— Сколько российских паспортов было выдано за прошлый год гражданам ДНР и ЛНР?

— За 2019 год 227 тыс. жителей данных территорий приобрели гражданство РФ. В Ростове создано отдельное подразделение, которое принимает документы для приобретения гражданства, обрабатывает их. Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности. Возможность приобретения гражданства и получения паспорта в конечном итоге позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России.

Кроме того, это дает определенные социальные льготы, которые лица получают, оформляют заграничные паспорта с целью выезда, путешествий.

Казакова Паспорта в первом пункте по приему документов на гражданство РФ в ЛНР Фото: ТАСС/Александр Река

— Число таких граждан растет?

— Да. Мы создавали инфраструктуру для приема и обработки заявлений, на данных территориях организовывались дополнительные пункты приема документов. Сегодня мы получаем около 1–1,5 тыс. таких документов в день.

— Будет ли что-то глобально меняться в госпрограмме для соотечественников?

— В 2007 году, когда госпрограмма только начинала разрабатываться, было 12 пилотных субъектов, сегодня в ней участвуют 76 субъектов РФ. Мы надеемся, что в этом году их будет 80.

Что мы хотим поменять? Упростить процедуру приобретения гражданства для всех категорий лиц, которые являются нашими соотечественниками. Госпрограмма должна иметь эксклюзивный характер. Мы полагаем, что большие усилия будут направлены на Дальний Восток — территории, которые являются приоритетными. Уже сегодня соцподдержка, которую мы оказываем соотечественникам, гораздо выше, если сравнивать с другими территориями вселения по государственной программе, и составляет 240 тыс. рублей на одного человека.

Мы предполагаем, что изменим данную помощь, и она будет зависеть от МРОТ и индексироваться с учетом индексации МРОТ. Она будет кратна в зависимости от субъекта. В дальнейшем мы предполагаем, что введем отдельные льготы, которые связаны с получением или приобретением жилья. Этот вопрос мы тоже прорабатываем с заинтересованными федеральными органами.

Цифровые паспорта и визы

— Документы — животрепещущая тема для каждого человека. В первой половине этого года должна стартовать программа по замене паспортов на новые — электронного образца. Как это будет происходить, сколько времени потребует?

— В рамках программы «Цифровая экономика» наши коллеги из Минкомсвязи предложили ввести на территории Российской Федерации документ, удостоверяющий личность, с электронным носителем — чипом. Идея не новая, она реализована в соседних государствах.

Документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской, к которой мы уже все привыкли. Она будет содержать чип с электронным носителем по аналогии с чипом, который сегодня имеется в заграничном паспорте.

Предполагается, что на этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться. Предполагается, что в чип будут зашиваться отпечатки пальцев, фотоизображение и различные сведения: регистрация по месту жительства, СНИЛС, может быть, водительские права и так далее.

Пока эта программа еще разрабатывается, сроки отказа от паспорта, который сегодня есть у нас с вами на руках, еще не определены, но предполагается, что будет мягкий переход, постепенная замена по желанию граждан России. Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи, но это всё в проектах.

— С 1 октября граждане 53 стран могут въехать в Петербург по электронной визе. Иностранцы активно пользуются этой возможностью?

— Мы начинали введение электронной визы с Дальнего Востока в 2017 году. Тогда могли въезжать граждане не 53 стран — цифры были гораздо скромнее. С прошлого года мы расширили географию — подключился Калининград, а с осени прошлого года и Санкт-Петербург может принимать у себя иностранных граждан, которые въезжают по электронной визе. В основном это граждане стран Евросоюза, а также стран, которые наиболее активно используют Российскую Федерацию для туристических целей. Китай входит в их число и очень активно пользуется, особенно для въезда на Дальний Восток.

Электронная виза хороша тем, что оформляется в течение двух суток. Её оформляет Министерство иностранных дел, мы уже получаем результат.

Предполагается, что с 1 января 2021 года будет возможность использовать электронную визу на всей территории Российской Федерации, время пребывания на территории России увеличится с восьми до 16 дней, а выезжать и перемещаться иностранный гражданин уже сможет по всей территории России. Сейчас, если человек въехал в Петербург или Калининград с этой визой, он может находиться только в этом субъекте, выехать с территории России он может также только из этого субъекта. Пункты пропуска у нас пока ограничены.