Путин счел важным отразить в Конституции нормы о роли человека труда

Президент России Владимир Путин заявил о важности возвращения в Основной закон страны нормы о роли человека труда в российском обществе. Об этом он сообщил в пятницу, 6 марта, на встрече с общественностью в Иваново.

Как напомнил глава государства, эти нормы закреплялись в Конституции СССР. По словам Путина, возвращение этих норм обосновано. Он также добавил, что этот вопрос он уже обсуждал на встрече с рабочей группой.

«Я считаю обоснованным вернуть основные положения в Основной закон. Это будет отражать роль человека труда в нашем обществе», — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин отметил, что это понятие в настоящее время наполняется другим содержанием, и подчеркнул, что в основе процветания любого государства стоит человек труда.

Ранее президент отметил, что общий объем средств на поддержку каждой семьи с тремя и более детьми составит более 1 млн рублей. Также Путин рассказал о подготовке указа, направленного на облегчение процедур получения социальных пособий на детей от трех до семи лет.

Ранее в пятницу Путин прибыл в Иваново, где посетил детскую поликлинику №6 и осмотрел несколько врачебных кабинетов. Ранее в этот же день заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы он заявил, что по всей стране нужно соблюдать высокие стандарты в социальной сфере.