Жириновский предложил после 22 апреля провести досрочные выборы в думу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в парламент РФ после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.Об этом он заявил во вторник, 10 марта.

По словам политика, если обновленная Конституция вступит в силу в апреле, то в стране необходимо провести досрочные выборы в Госдуму.

«Заранее хочу сказать, что фракция ЛДПР поддержит поправки. Мы это всё поддержим, потому что это наша страна, это наше государство», — сказал Жириновский.

10 марта депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменениях Основного закона страны во втором чтении. В третьем чтении рассмотрение состоится 11 марта, если во вторник законопроект будет одобрен. Голосование о внесении поправок в Конституцию состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

В январе Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях Основного закона страны.