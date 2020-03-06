Клишас опроверг поправки в Конституцию о зарубежной недвижимости чиновников

Планов внести в Конституцию поправки, которые запрещают чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, никогда не было. Об этом сообщил в пятницу, 6 марта, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Основной закон государства, член Совета Федерации Андрей Клишас.

По словам сенатора, такой нормы никогда не было и ее нет в действующем законе. «На уровень Конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются», — цитирует Клишаса «РИА Новости».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам чиновников и парламентариев пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. При этом запрет могут прописать в федеральном законодательстве, пишет REGNUM.

Поправки в Основной закон предлагают запрет на иностранное гражданство, вид на длительность, а также владение счетами в зарубежных банках президенту, премьер-министру, его заместителям, министрам и главам иных федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам, депутатам Госдумы, прокурорам, муниципальным служащим и уполномоченному по правам человека, передает НСН.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин связал востребованность поправок в Конституцию с кардинально изменившейся ситуацией в стране. Об этом он рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы.