Прямой эфир
Сюжет:

Клишас опроверг поправки в Конституцию о зарубежной недвижимости чиновников

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планов внести в Конституцию поправки, которые запрещают чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, никогда не было. Об этом сообщил в пятницу, 6 марта, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Основной закон государства, член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Граждан волнует закрепление в Конституции социальных гарантий»
Секретарь ОП РФ Лидия Михеева — об участии музыкантов в обсуждении поправок, «ответственном классе» и проблемах россиян

По словам сенатора, такой нормы никогда не было и ее нет в действующем законе. «На уровень Конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются», — цитирует Клишаса «РИА Новости».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам чиновников и парламентариев пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. При этом запрет могут прописать в федеральном законодательстве, пишет REGNUM.

Поправки в Основной закон предлагают запрет на иностранное гражданство, вид на длительность, а также владение счетами в зарубежных банках президенту, премьер-министру, его заместителям, министрам и главам иных федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам, депутатам Госдумы, прокурорам, муниципальным служащим и уполномоченному по правам человека, передает НСН.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин связал востребованность поправок в Конституцию с кардинально изменившейся ситуацией в стране. Об этом он рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В УК и КоАП включат пункты о нарушениях при голосовании по Конституции
Путин объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020