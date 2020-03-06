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Путин объяснил необходимость внесения правок в Конституцию

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин связал востребованность поправок в Конституцию с кардинально изменившейся ситуацией в стране. Об этом он рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы.

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Глава государства отметил, что с момента принятия основного закона государства ситуация в стране изменилась «кардинальным образом» и сейчас «у нас уже другая страна», поэтому в основной закон необходимо внести соответствующие коррективы.

«Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Потому что это основной закон. Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот основной закон принимался в особых условиях», — приводит слова президента сайт Кремля в пятницу, 6 марта.

Встреча лидеров парламентских партий Госдумы и Владимира Путина прошла в ночь на пятницу, 6 марта. В ней приняли участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Неверов («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По итогам встречи Путин поблагодарил участников совещания за работу над поправками в Конституцию, назвав их предложения во многом решающими.

В ходе разговора президент также поднял вопрос о недопустимости новых попыток «раскачки» страны, акцентировал свое внимание на социально ориентированной политике и затронул тему о введении уголовной и административной ответственности на голосовании по поправкам в Конституцию.

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